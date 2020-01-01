Análisis técnico de BRL (BRL) de hoy La página de análisis de BRL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BRL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BRL a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BRL (BRL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1929 -- -0.78% +0.67% -3.26%

Indicadores técnicos de BRL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BRL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 3 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1931 0.193 R2 0.193 0.193 R1 0.193 0.193 PP 0.1929 0.1929 S1 0.1929 0.1929 S2 0.1928 0.1929 S3 0.1928 0.1928

Señales del mercado de BRL Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $3.66 M $3.62 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BRL Ingresos netos Precio de BRLUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BRL (BRL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BRL en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BRL / USDT $0.1929 $0.1929 $0.1929 -0.10% 1.37M (USDT) Trade