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Análisis técnico de BRL (BRL) de hoy

Análisis técnico de BRL (BRL) de hoy

La página de análisis de BRL proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BRL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BRL a continuación.

Cambio de precio de BRL (BRL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1929---0.78%+0.67%-3.26%
Obtén más información sobre el precio de BRL

Indicadores técnicos de BRL

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BRL en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 3
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1931
0.193
R2
0.193
0.193
R1
0.193
0.193
PP
0.1929
0.1929
S1
0.1929
0.1929
S2
0.1928
0.1929
S3
0.1928
0.1928

Señales del mercado de BRL

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.03M
$3.66 M
$3.62 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BRL

Ingresos netosPrecio de BRLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BRL/USDT
$0.1929
$0.1929$0.1929
-0.10%
1.37M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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