Precio de Bridgent hoy

El precio actual de Bridgent (BRIDGENT) hoy es $ 0.00003872, con una variación del 32.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRIDGENT a USD es $ 0.00003872 por BRIDGENT.

Bridgent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BRIDGENT. Durante las últimas 24 horas, BRIDGENT cotiza entre $ 0.00002661 (bajo) y $ 0.00003897 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BRIDGENT experimentó un cambio de +5.59% en la última hora y de +15.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 76.30K.

Información del mercado de Bridgent (BRIDGENT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 76.30K$ 76.30K $ 76.30K Cap. de mercado totalmente diluida $ 387.20K$ 387.20K $ 387.20K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Blockchain pública MATIC

