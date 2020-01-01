Análisis técnico de Coinbase Man (BRIAN) de hoy La página de análisis de Coinbase Man proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BRIAN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Coinbase Man a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Coinbase Man (BRIAN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0002167 -- -19.45% -95.67% -95.67%

Indicadores técnicos de Coinbase Man

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Coinbase Man en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0002229 0.0002221 R2 0.0002221 0.0002216 R1 0.0002217 0.0002213 PP 0.0002209 0.0002209 S1 0.0002205 0.0002204 S2 0.0002197 0.0002201 S3 0.0002193 0.0002197

Señales del mercado de Coinbase Man Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Coinbase Man Ingresos netos Precio de BRIANUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Coinbase Man (BRIAN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Coinbase Man en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BRIAN / USD1 $0.0002136 $0.0002136 $0.0002136 -5.60% 237.01M (USDT) Trade BRIAN / USDT $0.0002167 $0.0002167 $0.0002167 -5.16% 257.64M (USDT) Trade