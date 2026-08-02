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Análisis técnico de Brevis (BREV) de hoy

Análisis técnico de Brevis (BREV) de hoy

La página de análisis de Brevis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BREV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Brevis a continuación.

Cambio de precio de Brevis (BREV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06983---0.93%-9.33%-42.72%
Obtén más información sobre el precio de Brevis

Indicadores técnicos de Brevis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Brevis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 4
Mantener 11
Comprar 11
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 4Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 7Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06978
0.06976
R2
0.06976
0.06974
R1
0.06975
0.06974
PP
0.06973
0.06973
S1
0.06972
0.06971
S2
0.0697
0.06971
S3
0.06969
0.0697

Señales del mercado de Brevis

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.54M
$7.73 M
$8.27 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.03 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Brevis

Ingresos netosPrecio de BREVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.07
2026-08-11-$0.04 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09$0.01 M0.07
2026-08-08$0.02 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BREV/USDT
$0.06984
$0.06984$0.06984
+0.48%
786.78K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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