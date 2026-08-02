Análisis técnico de Brevis (BREV) de hoy La página de análisis de Brevis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BREV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Brevis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Brevis (BREV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06983 -- -0.93% -9.33% -42.72%

Indicadores técnicos de Brevis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Brevis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 11 Comprar 11 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 4 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 7 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06978 0.06976 R2 0.06976 0.06974 R1 0.06975 0.06974 PP 0.06973 0.06973 S1 0.06972 0.06971 S2 0.0697 0.06971 S3 0.06969 0.0697

Señales del mercado de Brevis Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.54M $7.73 M $8.27 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Brevis Ingresos netos Precio de BREVUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.07 2026-08-11 -$0.04 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 $0.01 M 0.07 2026-08-08 $0.02 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Brevis (BREV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Brevis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BREV / USDT $0.06984 $0.06984 $0.06984 +0.48% 786.78K (USDT) Trade