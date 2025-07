Información de BitBrawl (BRAWL)

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Sitio web oficial: https://brawlailayer.org/ Whitepaper: https://bitbrawl.gitbook.io/whitepaper Explorador de bloques: https://solscan.io/token/5mdBkZ4dTP94SE7PyiuWseTDAd1kYxSk6oYaWB7186s7