Análisis técnico de Bedrock (BR) de hoy La página de análisis de Bedrock proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bedrock a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bedrock (BR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1293 -- -9.59% -11.14% -8.43%

Indicadores técnicos de Bedrock

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bedrock en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 22 Mantener 2 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.12982 0.12978 R2 0.12978 0.12973 R1 0.1297 0.1297 PP 0.12966 0.12966 S1 0.12958 0.12961 S2 0.12954 0.12958 S3 0.12946 0.12954

Señales del mercado de Bedrock Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.21M $7.85 M $8.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.42 M Ventas activas en 3 días $0.42 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.60 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bedrock Ingresos netos Precio de BRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.13 2026-08-11 $0.02 M 0.13 2026-08-10 $0.00 M 0.13 2026-08-09 $0.00 M 0.12 2026-08-08 $0.00 M 0.13 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bedrock (BR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bedrock en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BR / USDT $0.1293 $0.1293 $0.1293 -2.41% 465.61K (USDT) Trade