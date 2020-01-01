Análisis técnico de Backpack (BP) de hoy La página de análisis de Backpack proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Backpack a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Backpack (BP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3768 -- -3.71% -32.09% +149.53%

Indicadores técnicos de Backpack

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Backpack en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.348 0.3469 R2 0.3469 0.3463 R1 0.3464 0.3459 PP 0.3453 0.3453 S1 0.3448 0.3447 S2 0.3437 0.3443 S3 0.3432 0.3437

Señales del mercado de Backpack Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $0.68 M $0.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $0.82 M Ventas activas en 7 días $0.85 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Backpack Ingresos netos Precio de BPUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Backpack (BP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Backpack en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BP / USDC $0.3753 $0.3753 $0.3753 -0.44% 156.51K (USDT) Trade BP / USDT $0.3768 $0.3768 $0.3768 +0.05% 291.26K (USDT) Trade