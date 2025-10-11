El precio en vivo de Pacu Jalur hoy es de 0.0004961 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BOATKID en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BOATKID en MEXC ahora.El precio en vivo de Pacu Jalur hoy es de 0.0004961 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BOATKID en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BOATKID en MEXC ahora.

Logo de Pacu Jalur

Precio de Pacu Jalur(BOATKID)

Precio en vivo de 1 BOATKID en USD:

$0.0004961
-11.82%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Pacu Jalur (BOATKID)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:51:28 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Pacu Jalur (BOATKID)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00042
24H Mín
$ 0.0006312
24H Máx

$ 0.00042
$ 0.0006312
--
--
-1.20%

-11.82%

-12.60%

-12.60%

El precio en tiempo real de Pacu Jalur (BOATKID) es de $ 0.0004961. Durante las últimas 24 horas, BOATKID se ha operado entre un mínimo de $ 0.00042 y un máximo de $ 0.0006312, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BOATKID es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, BOATKID ha cambiado en un -1.20% en la última hora, -11.82% en 24 horas y -12.60% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Pacu Jalur (BOATKID)

--
$ 14.30K
$ 14.30K$ 14.30K

$ 494.98K
$ 494.98K$ 494.98K

--
997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

La capitalización de mercado actual de Pacu Jalur es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.30K. El suministro circulante de BOATKID es de --, con un suministro total de 997735729. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 494.98K.

Historial de precios de Pacu Jalur (BOATKID) en USD

Siga los cambios de precios de Pacu Jalur para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000066499-11.82%
30 Días$ -0.0005916-54.39%
60 Días$ -0.0009759-66.30%
90 Días$ -0.0007809-61.16%
Cambio de precio de Pacu Jalur hoy

Hoy, BOATKID registró un cambio de $ -0.000066499 (-11.82%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Pacu Jalur en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0005916 (-54.39%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Pacu Jalur en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BOATKID experimentó un cambio de $ -0.0009759 (-66.30%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Pacu Jalur en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0007809 (-61.16%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Pacu Jalur (BOATKID)?

Consulta la página Historial de precios de Pacu Jalur ahora.

Qué es Pacu Jalur (BOATKID)

Únete al baile. Recolecta el aura. #BoatKid

Pacu Jalur está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Pacu Jalur de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de BOATKID para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Pacu Jalur en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Pacu Jalur sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Pacu Jalur (USD)

¿Cuánto valdrá Pacu Jalur (BOATKID) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Pacu Jalur (BOATKID) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Pacu Jalur.

¡Consulta la predicción del precio de Pacu Jalur ahora!

Tokenómica de Pacu Jalur (BOATKID)

Entender la tokenómica de Pacu Jalur (BOATKID) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BOATKID!

Cómo comprar Pacu Jalur (BOATKID)

¿Buscas cómo comprar Pacu Jalur? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Pacu Jalur en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

BOATKID a monedas locales

1 Pacu Jalur (BOATKID) en VND
13.0548715
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AUD
A$0.000763994
1 Pacu Jalur (BOATKID) en GBP
0.000367114
1 Pacu Jalur (BOATKID) en EUR
0.000426646
1 Pacu Jalur (BOATKID) en USD
$0.0004961
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MYR
RM0.002093542
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TRY
0.020756824
1 Pacu Jalur (BOATKID) en JPY
¥0.0749111
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ARS
ARS$0.701693762
1 Pacu Jalur (BOATKID) en RUB
0.040313086
1 Pacu Jalur (BOATKID) en INR
0.044028875
1 Pacu Jalur (BOATKID) en IDR
Rp8.268330026
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KRW
0.708713577
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PHP
0.028932552
1 Pacu Jalur (BOATKID) en EGP
￡E.0.023594516
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BRL
R$0.002733511
1 Pacu Jalur (BOATKID) en CAD
C$0.00069454
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BDT
0.060147164
1 Pacu Jalur (BOATKID) en NGN
0.725288278
1 Pacu Jalur (BOATKID) en COP
$1.922863756
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ZAR
R.0.00868175
1 Pacu Jalur (BOATKID) en UAH
0.020563345
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TZS
T.Sh.1.215931178
1 Pacu Jalur (BOATKID) en VES
Bs0.0937629
1 Pacu Jalur (BOATKID) en CLP
$0.4737755
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PKR
Rs0.139860512
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KZT
0.26585999
1 Pacu Jalur (BOATKID) en THB
฿0.016202626
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TWD
NT$0.015240192
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AED
د.إ0.001820687
1 Pacu Jalur (BOATKID) en CHF
Fr0.000391919
1 Pacu Jalur (BOATKID) en HKD
HK$0.003859658
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AMD
֏0.18891488
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MAD
.د.م0.004524432
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MXN
$0.009222499
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SAR
ريال0.001860375
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ETB
Br0.072802675
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KES
KSh0.063853031
1 Pacu Jalur (BOATKID) en JOD
د.أ0.0003517349
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PLN
0.001815726
1 Pacu Jalur (BOATKID) en RON
лв0.002172918
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SEK
kr0.004717911
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BGN
лв0.000833448
1 Pacu Jalur (BOATKID) en HUF
Ft0.167711566
1 Pacu Jalur (BOATKID) en CZK
0.010378412
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KWD
د.ك0.0001513105
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ILS
0.001622247
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BOB
Bs0.003418129
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AZN
0.00084337
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TJS
SM0.004574042
1 Pacu Jalur (BOATKID) en GEL
0.00133947
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AOA
Kz0.454720299
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BHD
.د.ب0.0001860375
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BMD
$0.0004961
1 Pacu Jalur (BOATKID) en DKK
kr0.003184962
1 Pacu Jalur (BOATKID) en HNL
L0.012968054
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MUR
0.022562628
1 Pacu Jalur (BOATKID) en NAD
$0.008513076
1 Pacu Jalur (BOATKID) en NOK
kr0.005020532
1 Pacu Jalur (BOATKID) en NZD
$0.000863214
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PAB
B/.0.0004961
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PGK
K0.002103464
1 Pacu Jalur (BOATKID) en QAR
ر.ق0.001800843
1 Pacu Jalur (BOATKID) en RSD
дин.0.050031685
1 Pacu Jalur (BOATKID) en UZS
soʻm5.977107059
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ALL
L0.041300325
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ANG
ƒ0.000888019
1 Pacu Jalur (BOATKID) en AWG
ƒ0.000888019
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BBD
$0.0009922
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BAM
KM0.000833448
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BIF
Fr1.4674638
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BND
$0.000639969
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BSD
$0.0004961
1 Pacu Jalur (BOATKID) en JMD
$0.079410727
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KHR
1.992367366
1 Pacu Jalur (BOATKID) en KMF
Fr0.2103464
1 Pacu Jalur (BOATKID) en LAK
10.784782393
1 Pacu Jalur (BOATKID) en LKR
Rs0.149469969
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MDL
L0.00838409
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MGA
Ar2.214729308
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MOP
P0.003953917
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MVR
0.00759033
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MWK
MK0.856819271
1 Pacu Jalur (BOATKID) en MZN
MT0.03170079
1 Pacu Jalur (BOATKID) en NPR
Rs0.07014854
1 Pacu Jalur (BOATKID) en PYG
3.4692273
1 Pacu Jalur (BOATKID) en RWF
Fr0.7178567
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SBD
$0.004082903
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SCR
0.007064464
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SRD
$0.019035357
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SVC
$0.004321031
1 Pacu Jalur (BOATKID) en SZL
L0.008508115
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TMT
m0.00173635
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TND
د.ت0.0014540691
1 Pacu Jalur (BOATKID) en TTD
$0.003353636
1 Pacu Jalur (BOATKID) en UGX
Sh1.6926932
1 Pacu Jalur (BOATKID) en XAF
Fr0.2798004
1 Pacu Jalur (BOATKID) en XCD
$0.00133947
1 Pacu Jalur (BOATKID) en XOF
Fr0.2798004
1 Pacu Jalur (BOATKID) en XPF
Fr0.0506022
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BWP
P0.007009893
1 Pacu Jalur (BOATKID) en BZD
$0.0009922
1 Pacu Jalur (BOATKID) en CVE
$0.047055085
1 Pacu Jalur (BOATKID) en DJF
Fr0.0878097
1 Pacu Jalur (BOATKID) en DOP
$0.031140197
1 Pacu Jalur (BOATKID) en DZD
د.ج0.064562454
1 Pacu Jalur (BOATKID) en FJD
$0.001126147
1 Pacu Jalur (BOATKID) en GNF
Fr4.276382
1 Pacu Jalur (BOATKID) en GTQ
Q0.003780282
1 Pacu Jalur (BOATKID) en GYD
$0.103327708
1 Pacu Jalur (BOATKID) en ISK
kr0.0600281

Pacu Jalur Recurso

Para conocer Pacu Jalur más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Pacu Jalur

¿Cuánto vale Pacu Jalur (BOATKID) hoy?
El precio en vivo de BOATKID en USD es de 0.0004961 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de BOATKID en USD?
El precio actual de BOATKID en USD es de $ 0.0004961. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Pacu Jalur?
La capitalización de mercado de BOATKID es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de BOATKID?
El suministro circulante de BOATKID es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de BOATKID?
BOATKID alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de BOATKID?
BOATKID vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de BOATKID?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para BOATKID es de $ 14.30K USD.
¿BOATKID subirá más este año?
El precio de BOATKID podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BOATKID para obtener un análisis más detallado.
Actualizaciones importantes de la industria para Pacu Jalur (BOATKID)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

