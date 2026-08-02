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Análisis técnico de Bubblemaps (BMT) de hoy

Análisis técnico de Bubblemaps (BMT) de hoy

La página de análisis de Bubblemaps proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BMT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bubblemaps a continuación.

Cambio de precio de Bubblemaps (BMT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02244--+84.69%+87.93%+27.13%
Obtén más información sobre el precio de Bubblemaps

Indicadores técnicos de Bubblemaps

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bubblemaps en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 3
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02245
0.02243
R2
0.02243
0.02242
R1
0.02242
0.02241
PP
0.0224
0.0224
S1
0.02239
0.02239
S2
0.02237
0.02238
S3
0.02236
0.02237

Señales del mercado de Bubblemaps

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$5.72 M
$5.97 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.13M
Compras activas en 3 días
$11.38 M
Ventas activas en 3 días
$11.25 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.07M
Compras activas en 7 días
$14.83 M
Ventas activas en 7 días
$14.76 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bubblemaps

Ingresos netosPrecio de BMTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.05 M0.02
2026-08-11-$0.46 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.02
2026-08-09-$0.22 M0.02
2026-08-08-$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BMT/USDT
$0.02244
$0.02244$0.02244
+10.16%
9.44M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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