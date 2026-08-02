Análisis técnico de Bubblemaps (BMT) de hoy La página de análisis de Bubblemaps proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BMT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bubblemaps a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bubblemaps (BMT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02244 -- +84.69% +87.93% +27.13%

Indicadores técnicos de Bubblemaps

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bubblemaps en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 3 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02245 0.02243 R2 0.02243 0.02242 R1 0.02242 0.02241 PP 0.0224 0.0224 S1 0.02239 0.02239 S2 0.02237 0.02238 S3 0.02236 0.02237

Señales del mercado de Bubblemaps Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $5.72 M $5.97 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.13M Compras activas en 3 días $11.38 M Ventas activas en 3 días $11.25 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.07M Compras activas en 7 días $14.83 M Ventas activas en 7 días $14.76 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bubblemaps Ingresos netos Precio de BMTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.05 M 0.02 2026-08-11 -$0.46 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.02 2026-08-09 -$0.22 M 0.02 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bubblemaps (BMT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bubblemaps en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BMT / USDT $0.02244 $0.02244 $0.02244 +10.16% 9.44M (USDT) Trade