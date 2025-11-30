Tokenómica de Bluwhale Points (BLUP)
Información de Bluwhale Points (BLUP)
BluWhale es la capa de inteligencia de Web3 que impulsa aplicaciones inteligentes, agentes y modelos de IA mediante la orquestación de recursos, aprovechando un protocolo de contexto de modelo para escalar en cadena. En los últimos años, BluWhale ha expandido su red de IA (mercado bilateral) a 4780 cuentas empresariales y más de 3 500 000 billeteras únicas, además de procesar más de 800 millones de billeteras en una estructura de grafo universal en 37 cadenas. Si bien Graph, OriginTrail y MindNetwork diseñaron una infraestructura similar, su escalabilidad para IA está muy limitada por la cantidad y la velocidad de los nodos que los subgrafos pueden acuñar y operar.
Tokenómica de Bluwhale Points (BLUP): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Bluwhale Points (BLUP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BLUP que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BLUP que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BLUP ¡explora el precio en vivo del token BLUP!
Historial de precios de Bluwhale Points (BLUP)
Analizar el historial de precios de BLUP ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de BLUP
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BLUP? Nuestra página de predicción de precios de BLUP combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
