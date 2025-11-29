Precio de Bluwhale Points hoy

El precio actual de Bluwhale Points (BLUP) hoy es $ 0.00206, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLUP a USD es $ 0.00206 por BLUP.

Bluwhale Points actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLUP. Durante las últimas 24 horas, BLUP cotiza entre $ 0.000806 (bajo) y $ 0.0023 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BLUP experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +136.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.98.

Información del mercado de Bluwhale Points (BLUP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 67.98$ 67.98 $ 67.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Bluwhale Points es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.98. El suministro circulante de BLUP es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.06M.