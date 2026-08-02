Análisis técnico de BluWhale AI (BLUAI) de hoy La página de análisis de BluWhale AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BLUAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BluWhale AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BluWhale AI (BLUAI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.012883 -- +5.39% -24.58% -1.13%

Indicadores técnicos de BluWhale AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BluWhale AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 19 Mantener 4 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 5 Mantener 4 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.012957 0.012944 R2 0.012944 0.012929 R1 0.012917 0.012919 PP 0.012904 0.012904 S1 0.012877 0.012889 S2 0.012864 0.012879 S3 0.012837 0.012864

Señales del mercado de BluWhale AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.85M $6.31 M $7.17 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.07M Compras activas en 3 días $14.25 M Ventas activas en 3 días $14.18 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $21.58 M Ventas activas en 7 días $21.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BluWhale AI Ingresos netos Precio de BLUAIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.10 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.04 M 0.02 2026-08-08 $0.08 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BluWhale AI (BLUAI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BluWhale AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BLUAI / USDT $0.012856 $0.012856 $0.012856 -3.83% 215.95M (USDT) Trade