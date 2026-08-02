Análisis técnico de Bless (BLESS) de hoy La página de análisis de Bless proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BLESS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bless a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bless (BLESS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.012713 -- +15.72% +60.43% +115.98%

Indicadores técnicos de Bless

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bless en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 10 Mantener 0 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 0 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.012746 0.012742 R2 0.012742 0.012739 R1 0.012739 0.012737 PP 0.012735 0.012735 S1 0.012732 0.012732 S2 0.012728 0.01273 S3 0.012725 0.012728

Señales del mercado de Bless Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.27M $2.03 M $2.30 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.26M Compras activas en 3 días $17.77 M Ventas activas en 3 días $18.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.34M Compras activas en 7 días $166.34 M Ventas activas en 7 días $165.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Bless Ingresos netos Precio de BLESSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 2026-08-08 $0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bless (BLESS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bless en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BLESS / USDT $0.012713 $0.012713 $0.012713 -4.18% 42.43M (USDT) Trade