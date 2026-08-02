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Análisis técnico de Bless (BLESS) de hoy

Análisis técnico de Bless (BLESS) de hoy

La página de análisis de Bless proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BLESS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bless a continuación.

Cambio de precio de Bless (BLESS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.012713--+15.72%+60.43%+115.98%
Obtén más información sobre el precio de Bless

Indicadores técnicos de Bless

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Bless en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 10
Mantener 0
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 0Comprar 12
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 0Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.012746
0.012742
R2
0.012742
0.012739
R1
0.012739
0.012737
PP
0.012735
0.012735
S1
0.012732
0.012732
S2
0.012728
0.01273
S3
0.012725
0.012728

Señales del mercado de Bless

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.27M
$2.03 M
$2.30 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.26M
Compras activas en 3 días
$17.77 M
Ventas activas en 3 días
$18.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.34M
Compras activas en 7 días
$166.34 M
Ventas activas en 7 días
$165.01 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Bless

Ingresos netosPrecio de BLESSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01
2026-08-08$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BLESS/USDT
$0.012713
$0.012713$0.012713
-4.18%
42.43M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.012713 USD