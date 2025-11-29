Precio de BlockBuddies hoy

El precio actual de BlockBuddies (BLBD) hoy es $ 0.0000202, con una variación del 1.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLBD a USD es $ 0.0000202 por BLBD.

BlockBuddies actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLBD. Durante las últimas 24 horas, BLBD cotiza entre $ 0.00002 (bajo) y $ 0.0000202 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BLBD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +2.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.16.

Información del mercado de BlockBuddies (BLBD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BlockBuddies es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.16. El suministro circulante de BLBD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.20K.