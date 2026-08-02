Análisis técnico de Blast (BLAST) de hoy La página de análisis de Blast proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BLAST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Blast a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Blast (BLAST) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0002446 -- +1.83% -31.06% -50.30%

Indicadores técnicos de Blast

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Blast en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 5 Comprar 12 Medias móviles : Mantener Vender 7 Mantener 2 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0002448 0.0002448 R2 0.0002448 0.0002447 R1 0.0002447 0.0002447 PP 0.0002447 0.0002447 S1 0.0002446 0.0002446 S2 0.0002446 0.0002446 S3 0.0002445 0.0002446

Señales del mercado de Blast Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.24M $1.00 M $1.24 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Blast Ingresos netos Precio de BLASTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.00 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Blast (BLAST) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Blast en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BLAST / USDT $0.0002445 $0.0002445 $0.0002445 -0.12% 221.35M (USDT) Trade