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Análisis técnico de Blast (BLAST) de hoy

Análisis técnico de Blast (BLAST) de hoy

La página de análisis de Blast proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BLAST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Blast a continuación.

Cambio de precio de Blast (BLAST)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0002446--+1.83%-31.06%-50.30%
Obtén más información sobre el precio de Blast

Indicadores técnicos de Blast

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Blast en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 5
Comprar 12
Medias móviles:MantenerVender 7Mantener 2Comprar 5
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0002448
0.0002448
R2
0.0002448
0.0002447
R1
0.0002447
0.0002447
PP
0.0002447
0.0002447
S1
0.0002446
0.0002446
S2
0.0002446
0.0002446
S3
0.0002445
0.0002446

Señales del mercado de Blast

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$1.00 M
$1.24 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Blast

Ingresos netosPrecio de BLASTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BLAST/USDT
$0.0002445
$0.0002445$0.0002445
-0.12%
221.35M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BLAST
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