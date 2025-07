Información de BladeGames (BLADE)

Blade Games is a on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

Sitio web oficial: https://bladedao.games/ Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Explorador de bloques: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xE8B201BE5357c07F0Aa58693F98FB048323777f9