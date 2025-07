Información de BitFolio (BITFOLIO)

Bitfolio automates trading with AI-powered portfolio management, copy trading, and risk-adjusted strategies. The agent is to deliver real-time insights and execute trades—making it the ultimate AI assistant for traders.

Sitio web oficial: https://www.strikebit.io/ Whitepaper: https://docs.strikebit.io/ Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0x3313BD1e0e06BC0a9effb673517a33d548856fd5