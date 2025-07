Información de Bitbull (BITBULL)

BITBULL brings sound money to the world, fulfilling the original promise of Bitcoin as "Peer-to-Peer Electronic Cash". Merchants and users are empowered with low fees and reliable confirmations. The future shines brightly with unrestricted growth, global adoption, permissionless innovation, and decentralisation.

Sitio web oficial: https://bitbull21.co/ Whitepaper: https://bitbull21.co/white-paper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xf45b4f064e28214cc60ee812246b14ecd4323575