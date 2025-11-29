Precio de BNBird hoy

El precio actual de BNBird (BIRD) hoy es $ 0.0000029, con una variación del 3.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIRD a USD es $ 0.0000029 por BIRD.

BNBird actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BIRD. Durante las últimas 24 horas, BIRD cotiza entre $ 0.00000255 (bajo) y $ 0.000038 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BIRD experimentó un cambio de -49.99% en la última hora y de -75.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.68M.

Información del mercado de BNBird (BIRD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 7.68M$ 7.68M $ 7.68M Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.90K$ 2.90K $ 2.90K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BNBird es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.68M. El suministro circulante de BIRD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.90K.