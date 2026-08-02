Análisis técnico de Moonbirds (BIRB) de hoy La página de análisis de Moonbirds proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BIRB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Moonbirds a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Moonbirds (BIRB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0534 -- +12.65% -15.42% -60.51%

Indicadores técnicos de Moonbirds

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Moonbirds en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 5 Mantener 5 Comprar 16 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 0 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05344 0.05343 R2 0.05343 0.05343 R1 0.05343 0.05343 PP 0.05342 0.05342 S1 0.05342 0.05342 S2 0.05341 0.05342 S3 0.05341 0.05341

Señales del mercado de Moonbirds Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.52M $6.79 M $8.30 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.11 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Moonbirds Ingresos netos Precio de BIRBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.05 2026-08-11 -$0.03 M 0.05 2026-08-10 -$0.03 M 0.05 2026-08-09 -$0.03 M 0.05 2026-08-08 -$0.15 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Moonbirds (BIRB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Moonbirds en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BIRB / USDT $0.05332 $0.05332 $0.05332 -1.76% 1.15M (USDT) Trade BIRB / USDC $0.05724 $0.05724 $0.05724 -0.08% 998.21K (USDT) Trade