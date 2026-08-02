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Análisis técnico de Moonbirds (BIRB) de hoy

Análisis técnico de Moonbirds (BIRB) de hoy

La página de análisis de Moonbirds proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BIRB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Moonbirds a continuación.

Cambio de precio de Moonbirds (BIRB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0534--+12.65%-15.42%-60.51%
Obtén más información sobre el precio de Moonbirds

Indicadores técnicos de Moonbirds

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Moonbirds en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 5
Comprar 16
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 0Comprar 10
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.05344
0.05343
R2
0.05343
0.05343
R1
0.05343
0.05343
PP
0.05342
0.05342
S1
0.05342
0.05342
S2
0.05341
0.05342
S3
0.05341
0.05341

Señales del mercado de Moonbirds

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.52M
$6.79 M
$8.30 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.10 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Moonbirds

Ingresos netosPrecio de BIRBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.05
2026-08-11-$0.03 M0.05
2026-08-10-$0.03 M0.05
2026-08-09-$0.03 M0.05
2026-08-08-$0.15 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BIRB/USDT
$0.05332
$0.05332$0.05332
-1.76%
1.15M (USDT)
BIRB/USDC
$0.05724
$0.05724$0.05724
-0.08%
998.21K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BIRB
BIRB
USD
USD

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