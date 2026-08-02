Análisis técnico de BIO Protocol (BIO) de hoy La página de análisis de BIO Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BIO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BIO Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BIO Protocol (BIO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02507 -- +7.04% -11.82% -44.48%

Indicadores técnicos de BIO Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BIO Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 18 Mantener 6 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 11 Mantener 2 Comprar 1 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 7 Mantener 4 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02507 0.02506 R2 0.02506 0.02505 R1 0.02505 0.02505 PP 0.02504 0.02504 S1 0.02503 0.02503 S2 0.02502 0.02503 S3 0.02501 0.02502

Señales del mercado de BIO Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.11M $3.66 M $3.77 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.20 M Ventas activas en 7 días $0.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BIO Protocol Ingresos netos Precio de BIOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.04 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 -$0.15 M 0.03 2026-08-08 -$0.07 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BIO Protocol (BIO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BIO Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BIO / USDT $0.02507 $0.02507 $0.02507 +0.96% 2.61M (USDT) Trade BIO / USDC $0.02508 $0.02508 $0.02508 +0.84% 1.97M (USDT) Trade