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Análisis técnico de Billions (BILL) de hoy

Análisis técnico de Billions (BILL) de hoy

La página de análisis de Billions proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BILL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Billions a continuación.

Cambio de precio de Billions (BILL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02526--+8.83%-51.01%-86.22%
Obtén más información sobre el precio de Billions

Indicadores técnicos de Billions

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Billions en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 6
Comprar 10
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 3Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02532
0.02531
R2
0.02531
0.0253
R1
0.0253
0.0253
PP
0.02529
0.02529
S1
0.02528
0.02528
S2
0.02527
0.02528
S3
0.02526
0.02527

Señales del mercado de Billions

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.31M
$2.92 M
$3.23 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.88 M
Ventas activas en 3 días
$0.88 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$2.80 M
Ventas activas en 7 días
$2.86 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Billions

Ingresos netosPrecio de BILLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.09 M0.03
2026-08-10-$0.26 M0.02
2026-08-09$0.23 M0.03
2026-08-08$0.08 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BILL/USDC
$0.02525
$0.02525$0.02525
-0.06%
2.32M (USDT)
BILL/USDT
$0.02529
$0.02529$0.02529
+0.07%
5.16M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BILL
USD
USD

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