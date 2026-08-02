Análisis técnico de Billions (BILL) de hoy La página de análisis de Billions proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BILL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Billions a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Billions (BILL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02526 -- +8.83% -51.01% -86.22%

Indicadores técnicos de Billions

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Billions en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 6 Comprar 10 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 8 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02532 0.02531 R2 0.02531 0.0253 R1 0.0253 0.0253 PP 0.02529 0.02529 S1 0.02528 0.02528 S2 0.02527 0.02528 S3 0.02526 0.02527

Señales del mercado de Billions Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.31M $2.92 M $3.23 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.88 M Ventas activas en 3 días $0.88 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $2.80 M Ventas activas en 7 días $2.86 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Billions Ingresos netos Precio de BILLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.09 M 0.03 2026-08-10 -$0.26 M 0.02 2026-08-09 $0.23 M 0.03 2026-08-08 $0.08 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Billions (BILL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Billions en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BILL / USDC $0.02525 $0.02525 $0.02525 -0.06% 2.32M (USDT) Trade BILL / USDT $0.02529 $0.02529 $0.02529 +0.07% 5.16M (USDT) Trade