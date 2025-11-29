Precio de BlockFi-AI hoy

El precio actual de BlockFi-AI (BFI) hoy es $ 0.00000661, con una variación del 8.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BFI a USD es $ 0.00000661 por BFI.

BlockFi-AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BFI. Durante las últimas 24 horas, BFI cotiza entre $ 0.000006 (bajo) y $ 0.000011 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BFI experimentó un cambio de -1.20% en la última hora y de -20.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.29K.

Información del mercado de BlockFi-AI (BFI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BlockFi-AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.29K. El suministro circulante de BFI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.61K.