Precio de BETURA hoy

El precio actual de BETURA (BETURA) hoy es $ 0.00000709, con una variación del 15.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETURA a USD es $ 0.00000709 por BETURA.

BETURA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BETURA. Durante las últimas 24 horas, BETURA cotiza entre $ 0.00000687 (bajo) y $ 0.00001065 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BETURA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -52.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.64K.

Información del mercado de BETURA (BETURA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de BETURA es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.64K. El suministro circulante de BETURA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.09K.