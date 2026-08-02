Análisis técnico de Bert (BERT) de hoy La página de análisis de Bert proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BERT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bert a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bert (BERT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008954 -- +1.87% -8.89% -43.72%

Flujo de capital de Bert Ingresos netos Precio de BERTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bert (BERT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bert en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BERT / USDT $0.008954 $0.008954 $0.008954 +1.92% 8.32M (USDT) Trade