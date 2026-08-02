Análisis técnico de BERA (BERA) de hoy La página de análisis de BERA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BERA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BERA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BERA (BERA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1465 -- -9.07% -23.42% -64.79%

Indicadores técnicos de BERA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BERA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 3 Mantener 12 Comprar 11 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 8 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 7 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1464 0.1463 R2 0.1463 0.1463 R1 0.1463 0.1463 PP 0.1462 0.1462 S1 0.1462 0.1462 S2 0.1461 0.1462 S3 0.1461 0.1461

Señales del mercado de BERA Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.68M $7.90 M $9.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.12 M Ventas activas en 3 días $0.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $0.31 M Ventas activas en 7 días $0.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BERA Ingresos netos Precio de BERAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.15 2026-08-11 -$0.01 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.15 2026-08-09 -$0.10 M 0.16 2026-08-08 -$0.06 M 0.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BERA (BERA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BERA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BERA / USDT $0.1465 $0.1465 $0.1465 +1.59% 488.23K (USDT) Trade BERA / USDC $0.1462 $0.1462 $0.1462 +1.10% 374.23K (USDT) Trade