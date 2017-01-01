Análisis técnico de Audiera (BEAT) de hoy La página de análisis de Audiera proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BEAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Audiera a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Audiera (BEAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.14174 -- -55.44% -56.09% +94.15%

Indicadores técnicos de Audiera

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Audiera en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.168 1.16 R2 1.16 1.155 R1 1.155 1.1519 PP 1.147 1.147 S1 1.142 1.142 S2 1.134 1.1389 S3 1.129 1.134

Señales del mercado de Audiera Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.76M $5.28 M $6.05 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 1.83M Compras activas en 3 días $102.57 M Ventas activas en 3 días $100.74 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.25M Compras activas en 7 días $183.78 M Ventas activas en 7 días $182.53 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Audiera Ingresos netos Precio de BEATUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Audiera (BEAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Audiera en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BEAT / USDT $1.14263 $1.14263 $1.14263 +17.02% 6.60M (USDT) Trade