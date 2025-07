Información de Blood Crystal (BC)

Eternal Crypt - Wizardry BC is an ambitious BCG project that blends traditional gaming with blockchain technology, transforming from an RPG to a cookie-clicker genre.

Sitio web oficial: https://wiz-eternalcrypt.com/en/ Whitepaper: https://wiz-eternalcrypt.gitbook.io/en Explorador de bloques: https://polygonscan.com/token/0xfe049f59963545bf5469f968e04c9646d6e2c2c5