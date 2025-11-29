Precio de BBSNEK hoy

El precio actual de BBSNEK (BBSNEK) hoy es $ 0.00001389, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BBSNEK a USD es $ 0.00001389 por BBSNEK.

BBSNEK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BBSNEK. Durante las últimas 24 horas, BBSNEK cotiza entre $ 0.00001389 (bajo) y $ 0.00002332 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BBSNEK experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +5.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 29.67.

Información del mercado de BBSNEK (BBSNEK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 29.67$ 29.67 $ 29.67 Cap. de mercado totalmente diluida $ 968.13K$ 968.13K $ 968.13K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Blockchain pública ADA

La capitalización de mercado actual de BBSNEK es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 29.67. El suministro circulante de BBSNEK es de --, con un suministro total de 69700000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 968.13K.