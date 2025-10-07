El precio en vivo de BBQ hoy es de 0.001243 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BBQ en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BBQ en MEXC ahora.El precio en vivo de BBQ hoy es de 0.001243 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BBQ en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BBQ en MEXC ahora.

Más información de BBQ

Info. de precios de BBQ

Whitepaper de BBQ

Sitio web oficial de BBQ

Tokenomía de BBQ

Pronóstico de precios de BBQ

Historial de BBQ

Guía de compra de BBQ

Conversor de moneda fiat a BBQ

Spot de BBQ

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de BBQ

Precio de BBQ(BBQ)

Precio en vivo de 1 BBQ en USD:

$0.001243
$0.001243$0.001243
0.00%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de BBQ (BBQ)
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:06:07 (UTC+8)

Información del precio (USD) de BBQ (BBQ)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243
24H Mín
$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243
24H Máx

$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243

$ 0.001243
$ 0.001243$ 0.001243

$ 0.06948584110756614
$ 0.06948584110756614$ 0.06948584110756614

$ 0.000598938546912685
$ 0.000598938546912685$ 0.000598938546912685

0.00%

0.00%

+45.89%

+45.89%

El precio en tiempo real de BBQ (BBQ) es de $ 0.001243. Durante las últimas 24 horas, BBQ se ha operado entre un mínimo de $ 0.001243 y un máximo de $ 0.001243, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BBQ es de $ 0.06948584110756614, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.000598938546912685.

En términos de rendimiento a corto plazo, BBQ ha cambiado en un 0.00% en la última hora, 0.00% en 24 horas y +45.89% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BBQ (BBQ)

No.2547

$ 621.50K
$ 621.50K$ 621.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 621.50K
$ 621.50K$ 621.50K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

TONCOIN

La capitalización de mercado actual de BBQ es de $ 621.50K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de BBQ es de 500.00M, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 621.50K.

Historial de precios de BBQ (BBQ) en USD

Siga los cambios de precios de BBQ para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 00.00%
30 Días$ -0.002417-66.04%
60 Días$ -0.004512-78.41%
90 Días$ -0.001257-50.28%
Cambio de precio de BBQ hoy

Hoy, BBQ registró un cambio de $ 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de BBQ en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.002417 (-66.04%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de BBQ en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BBQ experimentó un cambio de $ -0.004512 (-78.41%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de BBQ en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.001257 (-50.28%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de BBQ (BBQ)?

Consulta la página Historial de precios de BBQ ahora.

Qué es BBQ (BBQ)

BBQCoin es un proyecto innovador basado en la blockchain de TON que combina tecnologías de GameFi, blockchain e inteligencia artificial.

BBQ está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en BBQ de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de BBQ para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre BBQ en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de BBQ sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de BBQ (USD)

¿Cuánto valdrá BBQ (BBQ) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos BBQ (BBQ) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre BBQ.

¡Consulta la predicción del precio de BBQ ahora!

Tokenómica de BBQ (BBQ)

Entender la tokenómica de BBQ (BBQ) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BBQ!

Cómo comprar BBQ (BBQ)

¿Buscas cómo comprar BBQ? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir BBQ en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

BBQ a monedas locales

1 BBQ (BBQ) en VND
32.709545
1 BBQ (BBQ) en AUD
A$0.00187693
1 BBQ (BBQ) en GBP
0.00091982
1 BBQ (BBQ) en EUR
0.00105655
1 BBQ (BBQ) en USD
$0.001243
1 BBQ (BBQ) en MYR
RM0.00523303
1 BBQ (BBQ) en TRY
0.0518331
1 BBQ (BBQ) en JPY
¥0.18645
1 BBQ (BBQ) en ARS
ARS$1.77824823
1 BBQ (BBQ) en RUB
0.103169
1 BBQ (BBQ) en INR
0.1102541
1 BBQ (BBQ) en IDR
Rp20.71665838
1 BBQ (BBQ) en KRW
1.75316449
1 BBQ (BBQ) en PHP
0.07236746
1 BBQ (BBQ) en EGP
￡E.0.05915437
1 BBQ (BBQ) en BRL
R$0.00660033
1 BBQ (BBQ) en CAD
C$0.00172777
1 BBQ (BBQ) en BDT
0.15078833
1 BBQ (BBQ) en NGN
1.82257361
1 BBQ (BBQ) en COP
$4.799223
1 BBQ (BBQ) en ZAR
R.0.02135474
1 BBQ (BBQ) en UAH
0.05114945
1 BBQ (BBQ) en TZS
T.Sh.3.03911014
1 BBQ (BBQ) en VES
Bs0.229955
1 BBQ (BBQ) en CLP
$1.194523
1 BBQ (BBQ) en PKR
Rs0.34954403
1 BBQ (BBQ) en KZT
0.673706
1 BBQ (BBQ) en THB
฿0.0403975
1 BBQ (BBQ) en TWD
NT$0.03773748
1 BBQ (BBQ) en AED
د.إ0.00456181
1 BBQ (BBQ) en CHF
Fr0.00098197
1 BBQ (BBQ) en HKD
HK$0.00967054
1 BBQ (BBQ) en AMD
֏0.47388132
1 BBQ (BBQ) en MAD
.د.م0.01129887
1 BBQ (BBQ) en MXN
$0.02278419
1 BBQ (BBQ) en SAR
ريال0.00466125
1 BBQ (BBQ) en ETB
Br0.1796135
1 BBQ (BBQ) en KES
KSh0.16067018
1 BBQ (BBQ) en JOD
د.أ0.000881287
1 BBQ (BBQ) en PLN
0.00451209
1 BBQ (BBQ) en RON
лв0.00539462
1 BBQ (BBQ) en SEK
kr0.01165934
1 BBQ (BBQ) en BGN
лв0.00207581
1 BBQ (BBQ) en HUF
Ft0.41281273
1 BBQ (BBQ) en CZK
0.02581711
1 BBQ (BBQ) en KWD
د.ك0.000380358
1 BBQ (BBQ) en ILS
0.00406461
1 BBQ (BBQ) en BOB
Bs0.0085767
1 BBQ (BBQ) en AZN
0.0021131
1 BBQ (BBQ) en TJS
SM0.01154747
1 BBQ (BBQ) en GEL
0.00339339
1 BBQ (BBQ) en AOA
Kz1.13932137
1 BBQ (BBQ) en BHD
.د.ب0.000468611
1 BBQ (BBQ) en BMD
$0.001243
1 BBQ (BBQ) en DKK
kr0.00791791
1 BBQ (BBQ) en HNL
L0.03262875
1 BBQ (BBQ) en MUR
0.05634519
1 BBQ (BBQ) en NAD
$0.0213796
1 BBQ (BBQ) en NOK
kr0.01233056
1 BBQ (BBQ) en NZD
$0.00212553
1 BBQ (BBQ) en PAB
B/.0.001243
1 BBQ (BBQ) en PGK
K0.00518331
1 BBQ (BBQ) en QAR
ر.ق0.00452452
1 BBQ (BBQ) en RSD
дин.0.12444916
1 BBQ (BBQ) en UZS
soʻm14.97590017
1 BBQ (BBQ) en ALL
L0.10268423
1 BBQ (BBQ) en ANG
ƒ0.00222497
1 BBQ (BBQ) en AWG
ƒ0.00222497
1 BBQ (BBQ) en BBD
$0.002486
1 BBQ (BBQ) en BAM
KM0.00207581
1 BBQ (BBQ) en BIF
Fr3.665607
1 BBQ (BBQ) en BND
$0.00159104
1 BBQ (BBQ) en BSD
$0.001243
1 BBQ (BBQ) en JMD
$0.19837037
1 BBQ (BBQ) en KHR
4.972
1 BBQ (BBQ) en KMF
Fr0.523303
1 BBQ (BBQ) en LAK
27.02173859
1 BBQ (BBQ) en LKR
Rs0.3743916
1 BBQ (BBQ) en MDL
L0.0207581
1 BBQ (BBQ) en MGA
Ar5.5739849
1 BBQ (BBQ) en MOP
P0.00991914
1 BBQ (BBQ) en MVR
0.0190179
1 BBQ (BBQ) en MWK
MK2.14679773
1 BBQ (BBQ) en MZN
MT0.07944013
1 BBQ (BBQ) en NPR
Rs0.17585964
1 BBQ (BBQ) en PYG
8.692299
1 BBQ (BBQ) en RWF
Fr1.798621
1 BBQ (BBQ) en SBD
$0.01020503
1 BBQ (BBQ) en SCR
0.01787434
1 BBQ (BBQ) en SRD
$0.04799223
1 BBQ (BBQ) en SVC
$0.01082653
1 BBQ (BBQ) en SZL
L0.02135474
1 BBQ (BBQ) en TMT
m0.00436293
1 BBQ (BBQ) en TND
د.ت0.003618373
1 BBQ (BBQ) en TTD
$0.00839025
1 BBQ (BBQ) en UGX
Sh4.270948
1 BBQ (BBQ) en XAF
Fr0.69608
1 BBQ (BBQ) en XCD
$0.0033561
1 BBQ (BBQ) en XOF
Fr0.69608
1 BBQ (BBQ) en XPF
Fr0.125543
1 BBQ (BBQ) en BWP
P0.01649461
1 BBQ (BBQ) en BZD
$0.002486
1 BBQ (BBQ) en CVE
$0.11705331
1 BBQ (BBQ) en DJF
Fr0.220011
1 BBQ (BBQ) en DOP
$0.07748862
1 BBQ (BBQ) en DZD
د.ج0.16116738
1 BBQ (BBQ) en FJD
$0.00279675
1 BBQ (BBQ) en GNF
Fr10.71466
1 BBQ (BBQ) en GTQ
Q0.00948409
1 BBQ (BBQ) en GYD
$0.25895419
1 BBQ (BBQ) en ISK
kr0.150403

BBQ Recurso

Para conocer BBQ más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial BBQ
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre BBQ

¿Cuánto vale BBQ (BBQ) hoy?
El precio en vivo de BBQ en USD es de 0.001243 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de BBQ en USD?
El precio actual de BBQ en USD es de $ 0.001243. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de BBQ?
La capitalización de mercado de BBQ es de $ 621.50K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de BBQ?
El suministro circulante de BBQ es de 500.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de BBQ?
BBQ alcanzó un precio ATH de 0.06948584110756614 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de BBQ?
BBQ vio un precio ATL de 0.000598938546912685 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de BBQ?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para BBQ es de $ 0.00 USD.
¿BBQ subirá más este año?
El precio de BBQ podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BBQ para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:06:07 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para BBQ (BBQ)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-06 20:37:00Actualizaciones de la Industria
2
10-06 18:13:00Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
10-05 21:29:00Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico
10-05 16:10:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin sube hasta alcanzar un máximo de $125.708, estableciendo un nuevo máximo histórico
10-04 13:39:16Datos On-chain
Los ETF de Ethereum Spot de EE.UU. registran una entrada neta de $233,5 millones ayer
10-04 11:26:38Actualizaciones de la Industria
La emisión de USDC supera los 75 mil millones, la cuota de mercado alcanza el 24,9%

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de BBQ a USD

Monto

BBQ
BBQ
USD
USD

1 BBQ = 0.001243 USD

Opera BBQ

BBQ/USDT
$0.001243
$0.001243$0.001243
0.00%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros