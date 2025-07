Información de Beoble (BBL)

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Sitio web oficial: https://beoble.io Whitepaper: https://docs.beoble.io Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xd979c468a68062e7bdff4ba6df7842dfd3492e0f