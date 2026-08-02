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Análisis técnico de Based (BASED) de hoy

Análisis técnico de Based (BASED) de hoy

La página de análisis de Based proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BASED. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Based a continuación.

Cambio de precio de Based (BASED)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07728--+0.52%-24.14%-13.04%
Obtén más información sobre el precio de Based

Indicadores técnicos de Based

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Based en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 6
Comprar 14
Medias móviles:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 9
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07734
0.07733
R2
0.07733
0.07733
R1
0.07733
0.07733
PP
0.07732
0.07732
S1
0.07732
0.07732
S2
0.07731
0.07732
S3
0.07731
0.07731

Señales del mercado de Based

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.22M
$6.79 M
$8.01 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$1.30 M
Ventas activas en 3 días
$1.36 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$3.74 M
Ventas activas en 7 días
$3.72 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Based

Ingresos netosPrecio de BASEDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11-$0.20 M0.08
2026-08-10-$0.11 M0.07
2026-08-09-$0.18 M0.07
2026-08-08-$0.08 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BASED/USDT
$0.07728
$0.07728$0.07728
+1.73%
3.78M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.07728 USD