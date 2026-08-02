Análisis técnico de Based (BASED) de hoy La página de análisis de Based proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BASED. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Based a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Based (BASED) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07728 -- +0.52% -24.14% -13.04%

Indicadores técnicos de Based

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Based en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 6 Comprar 14 Medias móviles : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07734 0.07733 R2 0.07733 0.07733 R1 0.07733 0.07733 PP 0.07732 0.07732 S1 0.07732 0.07732 S2 0.07731 0.07732 S3 0.07731 0.07731

Señales del mercado de Based Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.22M $6.79 M $8.01 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $1.30 M Ventas activas en 3 días $1.36 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $3.74 M Ventas activas en 7 días $3.72 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Based Ingresos netos Precio de BASEDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.20 M 0.08 2026-08-10 -$0.11 M 0.07 2026-08-09 -$0.18 M 0.07 2026-08-08 -$0.08 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Based (BASED) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Based en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BASED / USDT $0.07728 $0.07728 $0.07728 +1.73% 3.78M (USDT) Trade