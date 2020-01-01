Análisis técnico de BAS (BAS) de hoy La página de análisis de BAS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BAS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BAS (BAS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.026604 -- -2.34% +0.94% +5.10%

Indicadores técnicos de BAS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BAS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 4 Comprar 20 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.026599 0.026599 R2 0.026599 0.026598 R1 0.026598 0.026598 PP 0.026598 0.026598 S1 0.026597 0.026597 S2 0.026597 0.026597 S3 0.026596 0.026597

Señales del mercado de BAS Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.51M $6.94 M $7.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.07 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BAS Ingresos netos Precio de BASUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BAS (BAS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BAS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BAS / USDT $0.026604 $0.026604 $0.026604 +1.74% 2.49M (USDT) Trade