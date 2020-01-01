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Análisis técnico de BAS (BAS) de hoy

Análisis técnico de BAS (BAS) de hoy

La página de análisis de BAS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BAS a continuación.

Cambio de precio de BAS (BAS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.026604---2.34%+0.94%+5.10%
Obtén más información sobre el precio de BAS

Indicadores técnicos de BAS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BAS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 4
Comprar 20
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 4Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.026599
0.026599
R2
0.026599
0.026598
R1
0.026598
0.026598
PP
0.026598
0.026598
S1
0.026597
0.026597
S2
0.026597
0.026597
S3
0.026596
0.026597

Señales del mercado de BAS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.51M
$6.94 M
$7.46 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.07 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BAS

Ingresos netosPrecio de BASUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BAS/USDT
$0.026604
$0.026604$0.026604
+1.74%
2.49M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BAS
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USD

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