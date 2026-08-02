Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Lombard, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Lombard, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de BARD

Info. de precios de BARD

¿Qué es BARD?

Whitepaper de BARD

Sitio web oficial de BARD

Tokenomía de BARD

Pronóstico de precios de BARD

Historial de BARD

Guía de compra de BARD

Conversor de moneda fiat a BARD

Spot de BARD

Futuros USDT-M de BARD

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Lombard (BARD) de hoy

Análisis técnico de Lombard (BARD) de hoy

La página de análisis de Lombard proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BARD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lombard a continuación.

Cambio de precio de Lombard (BARD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1101---1.88%-14.19%-59.20%
Obtén más información sobre el precio de Lombard

Indicadores técnicos de Lombard

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lombard en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 8
Mantener 8
Comprar 10
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 4Comprar 8
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1101
0.11
R2
0.11
0.11
R1
0.11
0.11
PP
0.1099
0.1099
S1
0.1099
0.1099
S2
0.1098
0.1099
S3
0.1098
0.1098

Señales del mercado de Lombard

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.18M
$7.29 M
$8.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.12 M
Ventas activas en 7 días
$0.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lombard

Ingresos netosPrecio de BARDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.11
2026-08-11-$0.02 M0.11
2026-08-10-$0.02 M0.11
2026-08-09$0.01 M0.11
2026-08-08-$0.05 M0.11

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Lombard

Opera Lombard (BARD) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lombard en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BARD/USDT
$0.1101
$0.1101$0.1101
-1.60%
564.31K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BARD a USD

Monto

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.1101 USD