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Análisis técnico de Lorenzo Protocol (BANK) de hoy

Análisis técnico de Lorenzo Protocol (BANK) de hoy

La página de análisis de Lorenzo Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BANK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lorenzo Protocol a continuación.

Cambio de precio de Lorenzo Protocol (BANK)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03682---28.92%-9.91%-12.92%
Obtén más información sobre el precio de Lorenzo Protocol

Indicadores técnicos de Lorenzo Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lorenzo Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 2
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 1Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03677
0.03677
R2
0.03677
0.03676
R1
0.03676
0.03676
PP
0.03676
0.03676
S1
0.03675
0.03675
S2
0.03675
0.03675
S3
0.03674
0.03675

Señales del mercado de Lorenzo Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.52M
$8.75 M
$9.27 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$2.87 M
Ventas activas en 3 días
$2.91 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.11M
Compras activas en 7 días
$13.79 M
Ventas activas en 7 días
$13.68 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lorenzo Protocol

Ingresos netosPrecio de BANKUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.13 M0.04
2026-08-11-$0.58 M0.04
2026-08-10-$0.23 M0.04
2026-08-09-$0.68 M0.04
2026-08-08-$0.50 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BANK/USDT
$0.03682
$0.03682$0.03682
-1.76%
9.38M (USDT)
BANK/USD1
$0.03674
$0.03674$0.03674
-1.97%
1.41M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

BANK
BANK
USD
USD

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