Análisis técnico de Lorenzo Protocol (BANK) de hoy La página de análisis de Lorenzo Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BANK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lorenzo Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Lorenzo Protocol (BANK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03682 -- -28.92% -9.91% -12.92%

Indicadores técnicos de Lorenzo Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lorenzo Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 2 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 1 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03677 0.03677 R2 0.03677 0.03676 R1 0.03676 0.03676 PP 0.03676 0.03676 S1 0.03675 0.03675 S2 0.03675 0.03675 S3 0.03674 0.03675

Señales del mercado de Lorenzo Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.52M $8.75 M $9.27 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $2.87 M Ventas activas en 3 días $2.91 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.11M Compras activas en 7 días $13.79 M Ventas activas en 7 días $13.68 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Lorenzo Protocol Ingresos netos Precio de BANKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.13 M 0.04 2026-08-11 -$0.58 M 0.04 2026-08-10 -$0.23 M 0.04 2026-08-09 -$0.68 M 0.04 2026-08-08 -$0.50 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Lorenzo Protocol (BANK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lorenzo Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BANK / USDT $0.03682 $0.03682 $0.03682 -1.76% 9.38M (USDT) Trade BANK / USD1 $0.03674 $0.03674 $0.03674 -1.97% 1.41M (USDT) Trade