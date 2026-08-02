Análisis técnico de Banana (BANANAS31) de hoy La página de análisis de Banana proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BANANAS31. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Banana a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Banana (BANANAS31) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0098249 -- +41.42% +28.21% -29.42%

Indicadores técnicos de Banana

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Banana en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 1 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 0 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.009878 0.009857 R2 0.009857 0.009845 R1 0.009847 0.009838 PP 0.009826 0.009826 S1 0.009816 0.009814 S2 0.009795 0.009807 S3 0.009785 0.009795

Señales del mercado de Banana Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.47M $6.57 M $7.04 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.10M Compras activas en 3 días $3.04 M Ventas activas en 3 días $3.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $3.81 M Ventas activas en 7 días $3.84 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Banana Ingresos netos Precio de BANANAS31USDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.09 M 0.01 2026-08-11 -$0.15 M 0.01 2026-08-10 $0.44 M 0.01 2026-08-09 $0.14 M 0.01 2026-08-08 $0.07 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Banana (BANANAS31) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Banana en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BANANAS31 / USDT $0.0098249 $0.0098249 $0.0098249 -5.93% 35.48M (USDT) Trade BANANAS31 / USDC $0.009814 $0.009814 $0.009814 -5.94% 5.68M (USDT) Trade