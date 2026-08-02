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Análisis técnico de Comedian (BAN) de hoy

Análisis técnico de Comedian (BAN) de hoy

La página de análisis de Comedian proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Comedian a continuación.

Cambio de precio de Comedian (BAN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07385--+0.61%+4.78%-2.11%
Obtén más información sobre el precio de Comedian

Indicadores técnicos de Comedian

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Comedian en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 18
Mantener 5
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07393
0.07392
R2
0.07392
0.07391
R1
0.07391
0.07391
PP
0.0739
0.0739
S1
0.07389
0.07389
S2
0.07388
0.07389
S3
0.07387
0.07388

Señales del mercado de Comedian

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.56M
$7.91 M
$8.46 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.16 M
Ventas activas en 7 días
$0.17 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Comedian

Ingresos netosPrecio de BANUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07
2026-08-08-$0.02 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BAN/USDT
$0.07387
$0.07387$0.07387
-0.05%
789.27K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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USD

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