Análisis técnico de Comedian (BAN) de hoy La página de análisis de Comedian proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Comedian a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Comedian (BAN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07385 -- +0.61% +4.78% -2.11%

Indicadores técnicos de Comedian

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Comedian en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 18 Mantener 5 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07393 0.07392 R2 0.07392 0.07391 R1 0.07391 0.07391 PP 0.0739 0.0739 S1 0.07389 0.07389 S2 0.07388 0.07389 S3 0.07387 0.07388

Señales del mercado de Comedian Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.56M $7.91 M $8.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.16 M Ventas activas en 7 días $0.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Comedian Ingresos netos Precio de BANUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.07 2026-08-08 -$0.02 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Comedian (BAN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Comedian en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BAN / USDT $0.07387 $0.07387 $0.07387 -0.05% 789.27K (USDT) Trade