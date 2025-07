Información de Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Sitio web oficial: https://home.babyswap.finance/ Whitepaper: https://docs.babyswap.finance/ Explorador de bloques: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657