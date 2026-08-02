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Análisis técnico de Babylon (BABY) de hoy

Análisis técnico de Babylon (BABY) de hoy

La página de análisis de Babylon proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BABY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Babylon a continuación.

Cambio de precio de Babylon (BABY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01302--+24.83%+0.38%-25.86%
Obtén más información sobre el precio de Babylon

Indicadores técnicos de Babylon

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Babylon en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 5
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01302
0.01301
R2
0.01301
0.01301
R1
0.01301
0.01301
PP
0.013
0.013
S1
0.013
0.013
S2
0.01299
0.013
S3
0.01299
0.01299

Señales del mercado de Babylon

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.23M
$6.18 M
$5.95 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.37 M
Ventas activas en 3 días
$0.36 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.74 M
Ventas activas en 7 días
$0.76 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Babylon

Ingresos netosPrecio de BABYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.12 M0.01
2026-08-11-$0.48 M0.01
2026-08-10$4.79 M0.01
2026-08-09-$3.74 M0.01
2026-08-08-$3.37 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BABY/USDT
$0.01301
$0.01301$0.01301
+1.79%
12.58M (USDT)
BABY/USDC
$0.01301
$0.01301$0.01301
+1.79%
4.12M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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BABY
USD
USD

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