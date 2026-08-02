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Análisis técnico de B3 Base (B3) de hoy

Análisis técnico de B3 Base (B3) de hoy

La página de análisis de B3 Base proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de B3. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de B3 Base a continuación.

Cambio de precio de B3 Base (B3)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.000438---3.32%-16.58%-63.26%
Obtén más información sobre el precio de B3 Base

Indicadores técnicos de B3 Base

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de B3 Base en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 9
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 0Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 9Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000436
0.000436
R2
0.000436
0.0004359
R1
0.0004359
0.0004359
PP
0.0004359
0.0004359
S1
0.0004358
0.0004358
S2
0.0004358
0.0004358
S3
0.0004357
0.0004358

Señales del mercado de B3 Base

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-4.55M
$13.13 M
$17.68 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.07 M
Ventas activas en 7 días
$0.07 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de B3 Base

Ingresos netosPrecio de B3USDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
B3/USDT
$0.000437
$0.000437$0.000437
+1.39%
126.97M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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