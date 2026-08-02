Análisis técnico de B3 Base (B3) de hoy La página de análisis de B3 Base proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de B3. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de B3 Base a continuación. Regístrate

Cambio de precio de B3 Base (B3) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000438 -- -3.32% -16.58% -63.26%

Indicadores técnicos de B3 Base

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de B3 Base en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 9 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 2 Mantener 9 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000436 0.000436 R2 0.000436 0.0004359 R1 0.0004359 0.0004359 PP 0.0004359 0.0004359 S1 0.0004358 0.0004358 S2 0.0004358 0.0004358 S3 0.0004357 0.0004358

Señales del mercado de B3 Base Volumen neto actual de órdenes abiertas -4.55M $13.13 M $17.68 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.07 M Ventas activas en 7 días $0.07 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de B3 Base Ingresos netos Precio de B3USDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera B3 Base (B3) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de B3 Base en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h B3 / USDT $0.000437 $0.000437 $0.000437 +1.39% 126.97M (USDT) Trade