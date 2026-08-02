Análisis técnico de BSquared Network (B2) de hoy La página de análisis de BSquared Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de B2. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BSquared Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BSquared Network (B2) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.46976 -- +7.40% -14.70% -27.62%

Indicadores técnicos de BSquared Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BSquared Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 22 Mantener 2 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.4719 0.4718 R2 0.4718 0.4717 R1 0.4716 0.4716 PP 0.4715 0.4715 S1 0.4713 0.4714 S2 0.4712 0.4713 S3 0.471 0.4712

Señales del mercado de BSquared Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $3.94 M $4.13 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.18 M Ventas activas en 7 días $0.17 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BSquared Network Ingresos netos Precio de B2USDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.48 2026-08-11 $0.00 M 0.49 2026-08-10 $0.00 M 0.46 2026-08-09 $0.00 M 0.48 2026-08-08 $0.00 M 0.48 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BSquared Network (B2) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BSquared Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h B2 / USDT $0.46976 $0.46976 $0.46976 -4.14% 122.38K (USDT) Trade