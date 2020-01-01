Análisis técnico de BUILDon (B) de hoy La página de análisis de BUILDon proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de B. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BUILDon a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BUILDon (B) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.15096 -- -10.44% +34.32% -76.60%

Indicadores técnicos de BUILDon

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BUILDon en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 16 Mantener 7 Comprar 3 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1514 0.1513 R2 0.1513 0.1512 R1 0.1512 0.1512 PP 0.1511 0.1511 S1 0.151 0.151 S2 0.1509 0.151 S3 0.1508 0.1509

Señales del mercado de BUILDon Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.16M $3.59 M $3.76 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.79 M Ventas activas en 3 días $0.78 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.04M Compras activas en 7 días $1.45 M Ventas activas en 7 días $1.41 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BUILDon Ingresos netos Precio de BUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BUILDon (B) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BUILDon en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h B / USDT $0.15096 $0.15096 $0.15096 +0.09% 827.57K (USDT) Trade B / USD1 $0.15065 $0.15065 $0.15065 -0.06% 359.22K (USDT) Trade