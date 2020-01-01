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Análisis técnico de BUILDon (B) de hoy

Análisis técnico de BUILDon (B) de hoy

La página de análisis de BUILDon proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de B. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BUILDon a continuación.

Cambio de precio de BUILDon (B)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.15096---10.44%+34.32%-76.60%
Obtén más información sobre el precio de BUILDon

Indicadores técnicos de BUILDon

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BUILDon en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 16
Mantener 7
Comprar 3
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.1514
0.1513
R2
0.1513
0.1512
R1
0.1512
0.1512
PP
0.1511
0.1511
S1
0.151
0.151
S2
0.1509
0.151
S3
0.1508
0.1509

Señales del mercado de BUILDon

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.16M
$3.59 M
$3.76 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.79 M
Ventas activas en 3 días
$0.78 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.04M
Compras activas en 7 días
$1.45 M
Ventas activas en 7 días
$1.41 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BUILDon

Ingresos netosPrecio de BUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
B/USDT
$0.15096
$0.15096$0.15096
+0.09%
827.57K (USDT)
B/USD1
$0.15065
$0.15065$0.15065
-0.06%
359.22K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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