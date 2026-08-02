Análisis técnico de Aztec (AZTEC) de hoy La página de análisis de Aztec proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AZTEC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aztec a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aztec (AZTEC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01285 -- -7.49% -16.02% -42.07%

Indicadores técnicos de Aztec

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aztec en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 8 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 8 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01289 0.01288 R2 0.01288 0.01288 R1 0.01288 0.01288 PP 0.01287 0.01287 S1 0.01287 0.01287 S2 0.01286 0.01287 S3 0.01286 0.01286

Señales del mercado de Aztec Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.36M $8.48 M $8.12 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aztec Ingresos netos Precio de AZTECUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aztec (AZTEC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aztec en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AZTEC / USDT $0.01285 $0.01285 $0.01285 +1.02% 4.33M (USDT) Trade AZTEC / USDC $0.01287 $0.01287 $0.01287 +1.09% 4.35M (USDT) Trade