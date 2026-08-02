Análisis técnico de Avantis (AVNT) de hoy La página de análisis de Avantis proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AVNT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Avantis a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Avantis (AVNT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09516 -- +18.15% -1.35% -36.35%

Indicadores técnicos de Avantis

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Avantis en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 8 Mantener 3 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0951 0.0951 R2 0.0951 0.095 R1 0.095 0.095 PP 0.095 0.095 S1 0.0949 0.0949 S2 0.0949 0.0949 S3 0.0948 0.0949

Señales del mercado de Avantis Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $3.75 M $3.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $1.22 M Ventas activas en 3 días $1.24 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $1.67 M Ventas activas en 7 días $1.69 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Avantis Ingresos netos Precio de AVNTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.10 2026-08-11 -$0.12 M 0.09 2026-08-10 -$0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.03 M 0.09 2026-08-08 $0.00 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Avantis (AVNT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Avantis en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AVNT / USDT $0.09508 $0.09508 $0.09508 +4.08% 781.23K (USDT) Trade AVNT / USDC $0.09498 $0.09498 $0.09498 +4.14% 599.08K (USDT) Trade