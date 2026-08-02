Análisis técnico de Ava AI (AVAAI) de hoy La página de análisis de Ava AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AVAAI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ava AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ava AI (AVAAI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00845 -- -1.70% +38.27% +6.15%

Indicadores técnicos de Ava AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ava AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.008524 0.008513 R2 0.008513 0.008507 R1 0.008508 0.008503 PP 0.008497 0.008497 S1 0.008492 0.008491 S2 0.008481 0.008487 S3 0.008476 0.008481

Señales del mercado de Ava AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.32M $4.23 M $4.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.12 M Ventas activas en 7 días $0.11 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ava AI Ingresos netos Precio de AVAAIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Ava AI (AVAAI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ava AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AVAAI / USDT $0.008449 $0.008449 $0.008449 +0.98% 7.60M (USDT) Trade