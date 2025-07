Información de autofarmV2 (AUTO)

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

Sitio web oficial: https://autofarm.network/ Whitepaper: https://autofarm.gitbook.io/autofarm-network/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827