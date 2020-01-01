Análisis técnico de Aura (AURASOL) de hoy La página de análisis de Aura proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AURASOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aura a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aura (AURASOL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.009916 -- +21.43% -1.59% -60.03%

Indicadores técnicos de Aura

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aura en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 4 Mantener 8 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 7 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0099 0.00989 R2 0.00989 0.00989 R1 0.00989 0.00988 PP 0.00988 0.00988 S1 0.00987 0.00987 S2 0.00986 0.00986 S3 0.00985 0.00986

Señales del mercado de Aura Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.03M $0.13 M $0.15 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.00 M Ventas activas en 3 días $0.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aura Ingresos netos Precio de AURASOLUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aura (AURASOL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aura en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AURASOL / USDT $0.009916 $0.009916 $0.009916 +1.50% 6.85M (USDT) Trade