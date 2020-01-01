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Análisis técnico de Aura (AURASOL) de hoy

Análisis técnico de Aura (AURASOL) de hoy

La página de análisis de Aura proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AURASOL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aura a continuación.

Cambio de precio de Aura (AURASOL)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.009916--+21.43%-1.59%-60.03%
Obtén más información sobre el precio de Aura

Indicadores técnicos de Aura

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aura en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 4
Mantener 8
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 1Comprar 13
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 7Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0099
0.00989
R2
0.00989
0.00989
R1
0.00989
0.00988
PP
0.00988
0.00988
S1
0.00987
0.00987
S2
0.00986
0.00986
S3
0.00985
0.00986

Señales del mercado de Aura

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.03M
$0.13 M
$0.15 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.00 M
Ventas activas en 3 días
$0.00 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.05 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aura

Ingresos netosPrecio de AURASOLUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AURASOL/USDT
$0.009916
$0.009916$0.009916
+1.50%
6.85M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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AURASOL
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