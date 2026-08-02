Análisis técnico de Atlético de Madrid (ATM) de hoy
Cambio de precio de Atlético de Madrid (ATM)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.5215
|--
|-5.36%
|-41.64%
|+43.93%
Flujo de capital de Atlético de Madrid
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.07 M
|1.50
|2026-08-11
|$0.00 M
|1.48
|2026-08-10
|$0.05 M
|1.51
|2026-08-09
|-$0.16 M
|1.52
|2026-08-08
|-$0.02 M
|1.61
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