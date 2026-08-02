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Cambio de precio de Atlético de Madrid (ATM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.5215 -- -5.36% -41.64% +43.93%

Flujo de capital de Atlético de Madrid Ingresos netos Precio de ATMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.07 M 1.50 2026-08-11 $0.00 M 1.48 2026-08-10 $0.05 M 1.51 2026-08-09 -$0.16 M 1.52 2026-08-08 -$0.02 M 1.61 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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