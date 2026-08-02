Análisis técnico de APRO (AT) de hoy La página de análisis de APRO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de APRO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de APRO (AT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.15395 -- +13.54% -2.51% -5.11%

Indicadores técnicos de APRO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de APRO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 5 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 3 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.1541 0.1541 R2 0.1541 0.154 R1 0.154 0.154 PP 0.154 0.154 S1 0.1539 0.1539 S2 0.1539 0.1539 S3 0.1538 0.1539

Señales del mercado de APRO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.35M $1.88 M $2.23 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.04 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.10 M Ventas activas en 7 días $0.10 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de APRO Ingresos netos Precio de ATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.15 2026-08-11 $0.85 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 2026-08-09 -$0.03 M 0.15 2026-08-08 $0.05 M 0.16 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera APRO (AT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de APRO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AT / USDT $0.15397 $0.15397 $0.15397 +5.67% 366.37K (USDT) Trade AT / USDC $0.15407 $0.15407 $0.15407 +5.67% 372.43K (USDT) Trade