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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Asteroid Shiba, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Asteroid Shiba, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) de hoy

Análisis técnico de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) de hoy

La página de análisis de Asteroid Shiba proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASTEROIDBSC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Asteroid Shiba a continuación.

Cambio de precio de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0007822---63.94%-47.86%-47.86%
Obtén más información sobre el precio de Asteroid Shiba

Indicadores técnicos de Asteroid Shiba

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Asteroid Shiba en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 4
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 5Mantener 4Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.000801
0.000797
R2
0.000797
0.000793
R1
0.00079
0.00079
PP
0.000786
0.000786
S1
0.000779
0.000782
S2
0.000775
0.000779
S3
0.000768
0.000775

Señales del mercado de Asteroid Shiba

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.04 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.27 M
Ventas activas en 7 días
$0.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Asteroid Shiba

Ingresos netosPrecio de ASTEROIDBSCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Asteroid Shiba

Opera Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Asteroid Shiba en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ASTEROIDBSC/USD1
$0.0007791
$0.0007791$0.0007791
-4.76%
60.40M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
$0.0007822
$0.0007822$0.0007822
-3.42%
73.63M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ASTEROIDBSC a USD

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ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0.0007822 USD